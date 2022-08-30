2022/08/30 | 15:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القضاء الإيراني حكماً بسجن سويديين أوقفا قبل أكثر من عامين، لإدانتهما بتهمة تهريب المخدرات، وفق ما أعلنت السلطة القضائية الثلاثاء.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت عام 2020، عن توقيف شخصين يحملان الجنسية السويدية هما ستيفن كيفن غيلبرت وسايمن كاسبر براون، في إطار تفكيك “عصابة دولية للاتجار بالمخدرات”.



وبدأت محاكمتهما في العام التالي.

وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي في مؤتمر صحافي عن الحكم على سايمن كاسبر بروان “بالسجن 5 أعوام وغرامة مالية” بعد ضبط 21 ألف حبة ترامادول بحوزته.

الى ذلك، حكم على ستيفن كيفن غيلبرت بالسجن “ثمانية أعوام و60 جلدة وغرامة مالية”، لإدانته بحيازة 9,8 كيلوغرامات من الأفيون، وفق المتحدث.

وتعد إيران من الطرق الرئيسية لتهريب الأفيون والهيرويين من جارتها الشرقية أفغانستان، أبرز المنتجين عالميا لهاتين المادتين المخدرتين.

وأوضح شتايسي أن السويديين أوقفا في يناير (كانون الثاني) 2020 في مطار الإمام الخميني الدولي في طهران وهما في طريقهما الى خارج البلاد.

وبدأت محاكمتهما أمام الفرع 15 للمحكمة الثورية في العاصمة الإيرانية في سبتمبر(أيلول) 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تحكم بالسجن على سويديين لإدانتهما بتهريب المخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تحكم بالسجن على سويديين لإدانتهما بتهريب المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).