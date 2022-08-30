بارزاني يثني على موقف الصدر ويجدد دعوته للحوار

2022/08/30 | 15:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثنى رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، بموقف زعيم التيار الصدري بإنهاء التوترات وسحب انصاره من المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “نرحب بموقف سماحة السيد مقتدى الصدر ومطالبته بإنهاء التوترات وسحب أنصاره من المنطقة الخضراء ، ونؤيد موقفه الوطني المسؤول، راجين أن يعم الأمان والاستقرار البلد”.

وأضاف “نكرر دعوتنا لكل القوى والأطراف للحوار من أجل حل المشاكل وإنقاذ العراق من هذا الوضع الصعب”.

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