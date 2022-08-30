أول تعليق من العامري بعد دعوة الصدر لانسحاب المتظاهرين

2022/08/30 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن رئيس تحالف الفتح هادي العامري،

اليوم الثلاثاء، خطوة زعيم التيار

الصدري مقتدى الصدر بوضع نهاية للعنف

المسلح.

وقال العامري في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مبادرة السيد مقتدى الصدر

بوضع نهاية ل

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