الإطار التنسيقي يدعو أنصاره فك الإعتصام والعودة الى منازلهم

2022/08/30 | 15:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسمه تعالى

شعبنا العراقي الأبي ..

عشائرنا العراقية الأصيلة ..

النخب والمثقفون والشعراء وأصوات الحق ..

جماهير الدفاع عن الدولة والمؤسسات ..

نُحيي صبركم وشجاعتكم وثباتكم في ساحة اعتصام الدفاع عن الدولة والشرعية طيلة الأسابيع الماضية، برغم كل التهديدات التي تعرضتم لها لاسيما خلال اليومين الماضيين.

ان موقفكم الوطني الشجاع هذا يضاف الى سجل مواقفكم المشرقة التي وقفتموها بالدفاع عن الوطن والدولة أمام كل هجمات الإرهاب والفوضى، فعودوا الى منازلكم سالمين غانمين، وكونوا دوماً على أتم الجهوزية لنلبي نداء الوطن حال استصراخه لنا.

شكراً لشعبنا الأبي

شكراً لقواتنا الأمنية وتعاونها الكبير

شكراً لأبطال أمن الحشد الشعبي الذين دفعوا بصدورهم الشر عن المعتصمين.

شكراً لعشائرنا التي لبّت نداء الوطن والدولة

شكراً لكل من لبّى وحضر واعتصم ودعم لاسيما الاعزاء جماهير الحشد والمقاومة واعلامهم الفذ.

والله الموفق

اللجنة المنظمة لتظاهرات الشعب يحمي الدولة

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