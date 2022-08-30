واصفاً موقف الصدر بـ”الصادق” الخشان يقدم حلّاً للأزمة السياسية الحالية يرضي جميع الأطراف

2022/08/30 | 15:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف النائب المستقل باسم خشان، اليوم الثلاثاء، موقف زعيم التيار الصدري في “وأد الفتنة” وسحب أنصاره من المنطقة الخضراء وسط بغداد، بأنه “صادق ويسعى لإبعاد العراقيين عن الفتنة والحرب”، فيما قدم حلاً يرضي جميع القوى لحل الانسداد السياسي.

وقال خشان، أن “الصدر أثبت صدق نواياه في ابعاد البلاد عن الفتن والحرب”، داعيا قوى الإطار “لتشكيل حكومة تلبي مطالب العراقيين والعمل على إجراء انتخابات سواء كانت مبكرة أو دورية”.

وأضاف أن “مسألة حل البرلمان تتطلب قبل كل شيء إيقاف تعليق جلساته لإعادة تعديل قانون الانتخابات وغيرها من القوانين المتعلقة بالعملية السياسية لضمان اعتماد قانون انتخابات يضمن إجراءها دون مشاكل”.

وعن حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية، قال خشان إن “المحكمة إما أن تحكم بحله أو العكس”، مؤكدا “أنا كنت أول من طالب بحله، ووقتها قضت المحكمة برد الدعوى كون المحكمة أشارت الى عدم وجود نصوص دستورية أو جزاءات إزاء تجاوز المدد الدستورية”.

وتابع قائلا “أرى أن الحل الذي يمكن أن يرضي جميع الأطراف هو رجوع الإطار لمبادرة المستقلين في إدارة هذه المرحلة”، مشددا ضرورة “تشكيل حكومة تلتزم ببرنامج حكومي تدعمه كل الأحزاب السياسية، وتتجاوز مصالحه وتقدم المصالح العامة على ذلك لتحقيق الاستقرار في البلاد”.

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