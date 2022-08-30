التجارة تعلن وصول الباخرة (NEMEA ) لحساب السلة الغذائية

2022/08/30 | 15:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة وصول الباخرة NEMEA )) الى منطقة الأدلاء والمحملة بكمية ( 42000 ) الف طن من الرز التايلندي لحساب السلة الغذائية للوجبة السابعة.

أكدت ذلك مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المهندسة لمى الموسوي، واضافت أن “ملاكات السيطرة النوعية العاملة في الميناء مع فريق دائرة الرقابية التجارية قامت فور وصول الباخرة بعد منتصف الليل بسحب النماذج الأولية لارسالها الى مختبر الشركة المركزي في بغداد لغرض اجراء الفحص المختبري لبيان صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات التعاقدية”.

واشارت الى أنه “بعد ظهور نتائج الفحص المختبري ستقوم الشركة بتفريغها واعداد خطة تسويقية لهذه الكمية وتوزيعها للمحافظات وحسب حاجة كل محافظة لغرض تجهيز المادة ضمن مفردات السلة الغذائية”.

من جانب آخر اكدت المدير العام عن استمرار ملاكات الشركة الادارية والفنية بالعمل ليوم الثلاثاء، برغم الظروف الامنية التي حدث يوم امس في بغداد والمحافظات باستلام مفردات السلة الغذائية وتأمين وصول الشاحنات للمخازن لغرض اكمال التجهيز”.

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