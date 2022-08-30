بالصور.. المباشرة بتنظيف وإزالة آثار الاشتباكات الأخيرة من شوارع بغداد

2022/08/30 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

حملة كبرى لاعادة الحياة للعاصمة …..

امانة بغداد تباشر بغسل وتنظيف وازالة اثار الاضطربات الاخيرة من شوارع العاصمة ومن محيط المنطقة الخضراء.

#عاشت_ايدكم

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