نقابة الصحفيين تشيد بموقف الصدر: حافظ على الدم العراقي

2022/08/30 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اشادت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الثلاثاء، بموقف زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر بسحب المتظاهرين من الخضراء، مؤكدة انه حفظ الدم العراقي.

وذكر بيان للنقابة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ترحب نقابة الصحفيين العراقيين بالموقف الوطني المسؤول الذي اعلنه سماحة السيد مقتدى الصدر بدعوة المعتصمين بالانسحاب الفوري من امام مجلس النواب وفي المنطقة الخضراء".

واضاف البيان، أنه "تشيد النقابة بهذا القرار الذي يأتي من منطلق حرص سماحة السيد مقتدى الصدر على حرمة الدم العراقي و كذلك ايمانا من سماحته بالحفاظ على الامن والسلم المجتمعي فضلا عن شعوره بمعاناة الشعب العراقي ".

وتابعت انه "في هذه المناسبة فان نقابة الصحفيين العراقيين تدعو الجميع الى تبني الموقف الوطني الذي اعلنه السيد مقتدى الصدر بالابتعاد عن اسلوب العنف وتهديد واخافة الناس ".

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أنصار التيار الصدري بالانسحاب الكامل من المنطقة الخضراء وسط العاصمة خلال 60 دقيقة، منتقدا بشدة الصدام المسلح الذي اندلع جرى بين أنصاره والقوات الأمنية والفصائل المسلحة، بقوله، إن "القاتل والمقتول في النار".

وقال الصدر في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر إقامته بالحنانة في مدينة النجف، وتابعته (بغداد اليوم)، إنه "بغض النظر عن من بدأ الفتنة في الأمس فأنا أمشي مطأطأ الرأس، واعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث فالقاتل والمقتول في النار".

وتابع: "أحزنني كثيراً ما يحدث في العراق وكنت آمل ان تكون احتجاجات سلمية فبئس الثورة المسلحة، هذه ليست ثورة، أنا الآن انتقد ثورة التيار الصدري".

وبين الصدر: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح، كنت آمل ان تكون احتجاجات سلمية "، داعيا "المتظاهرين للانسحاب من أمام البرلمان و المنطقة الخضراء خلال 60 دقيقة".

ولفت الصدر، الى أنه "كما انتقد ثورة تشرين سابقا فانه ينتقد اليوم ثورة التيار الصدري".

وأوضح الصدر، أن "المرجع قال لا تتدخل في السياسة مجدداً وانا التزم بذلك"، مشيرا الى أنه "على أنصار التيار الانسحاب تماما من أمام البرلمان وإلغاء الاعتصام".

واكد الصدر، أن "اعتزالي هو شرعي لا سياسي"، مقدما "الشكر الى افراد الحشد الشعبي والقائد العام للقوات المسلحة ".

وتابع الصدر، أن "افراد الحشد الشعبي ليس لهم علاقة بل قياداتهم"، مبيناً أنه "اذا ما انسحب التيار الصدر من المنطقة الخضراء فلنا موقف اخر".

وأوضح، أن "انسحاب التيار الصدري فورا من الخضراء ولا اريد حتى مظاهرات سلمية"، مشيرا الى أنه "لو تم حل الفصائل المسلحة لما حصل ما حصل هذا اليوم".

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