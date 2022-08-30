اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار تعلن إنهاء الإعتصام قرب الجسر المعلق

2022/08/30 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، إنهاء الإعتصام قرب الجسر المعلق وسط بغداد.

وجاء في بيان لها تلقته (بغداد اليوم)، "شعبنا العراقي الأبي، عشائرنا العراقية الأصيلة، لنخب والمثقفون والشعراء وأصوات الحق، جماهير الدفاع عن الدولة والمؤسسات،

نُحيي صبركم وشجاعتكم وثباتكم في ساحة اعتصام الدفاع عن الدولة والشرعية طيلة الأسابيع الماضية برغم كل التهديدات التي تعرضتم لها لاسيما خلال اليومين الماضيين".

وأضاف، "ان موقفكم الوطني الشجاع هذا يضاف الى سجل مواقفكم المشرقة التي وقفتموها بالدفاع عن الوطن والدولة أمام كل هجمات الإرهاب والفوضى، فعودوا الى منازلكم سالمين غانمين وكونوا دوماً على اتم الجهوزية لنلبي نداء الوطن حال استصراخه لنا".

وتابع البيان، "شكراً لشعبنا الأبي، شكراً لقواتنا الأمنية وتعاونها الكبير، شكراً لأبطال أمن الحشد الشعبي الذين دفعوا بصدورهم الشر عن المعتصمين، شكراً لعشائرنا التي لبت نداء الوطن والدولة، شكراً لكل من لبى وحضر واعتصم ودعم لاسيما الاعزاء جماهير الحشد والمقاومة واعلامهم الفذ".

واعلن زعيم التيار الصدري في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دعوته لإيقاف العنف وسحب المتظاهرين من داخل المنطقة الخضراء، حقنا للدماء وتجنبا للعنف الذي شهدته بغداد وعدة محافظات يوم امس.

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