خشان يعد موقف الصدر

2022/08/30 | 15:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف النائب المستقل باسم خشان، اليوم

الثلاثاء، موقف زعيم التيار الصدري في

"وأد الفتنة" وسحب أنصاره من المنطقة

الخضراء وسط بغداد، بأنه "صادق ويسعى

لإبعاد العراقيين عن الفتنة والحرب"،

فيما قدم حلاً يرضي

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