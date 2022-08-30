السعودية تدعو جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفاً واحداً

2022/08/30 | 16:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعدعت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفاً واحداً.وقال ‏وزارة الخارجية السعودية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "المملكة تدعو جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على مقدراته ومكتسباته وشعبه الشقيق".





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