2022/08/30 | 16:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Gu3QNO5yTMM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القوات الأمنية تباشر برفع الحواجز الكونكريتية من أمام وزارة الخارجية وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القوات الأمنية تباشر برفع الحواجز الكونكريتية من أمام وزارة الخارجية وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).