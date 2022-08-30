2022/08/30 | 16:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، بعد رفع حظر التجوال بالكامل وفتح الطرق.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، ظهر اليوم 147950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا بعد أن ارتفعت صباح هذا اليوم، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 148150 ديناراً لكل 100 دولار.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض اسعار صرف الدولار بعد رفع حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض اسعار صرف الدولار بعد رفع حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).