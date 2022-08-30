تعطل حاملة الطائرات البريطانية الشهيرة Prince of Wales وسلاح البحرية يوضح السبب

2022/08/30 | 16:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة سلاح البحرية البريطاني، أن حاملة الطائرات ” Prince of Wales”، التي تعطلت في وقت سابق بعد وقت قصير من ابتعادها عن ساحل البلاد، تعرضت لأضرار في عمود المروحة.وقال الأدميرال ستيف مورهاوس في رسالة فيديو نشرت على حساب … Readmore

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