برلماني ايراني: الأمن في العراق يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار بالمنطقة

2022/08/30 | 16:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني، ابوالفضل عموئي، بأن الأمن في العراق يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار بالمنطقة ، وقال: ان الاستقرار في العراق يعد من رغبات إيران.وقال عموئي في تصريح له … Readmore

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