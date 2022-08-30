الرئيس الإيراني: إعادة بناء وتعزيز العلاقات مع السعودية يخدم أمن المنطقة

2022/08/30 | 16:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين إيران والسعودية يخدم أمن المنطقة، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي استضافت بلاده جولات المحادثات بين طهران والرياض.

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