السعودية توجه دعوة للاطراف السياسية في العراق

2022/08/30 | 16:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة لجميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفاً واحداً .

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