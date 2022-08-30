برهم صالح: الجهود قائمة لدعم مسارات الحوار بين القوى السياسية

2022/08/30 | 16:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أبدت المملكة الأردنية، الثلاثاء، 30 آب، 2022، حرصها ودعمها لأمن واستقرار الشعب العراقي.وقال...

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