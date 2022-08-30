العاهل الأردني يشيد بدور الحكومة العراقية في التهدئة

2022/08/30 | 16:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين* …..تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.وجرى خلال الاتصال التطرق إلى جهود الحكومة في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة العراقية.وعبر جلالة […]

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