2022/08/30 | 16:22 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل عقدين فقط من الآن، لم يكن الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر معروفا خارج العراق بل ولا حتى بين الكثير من العراقيين، لكن بعد سقوط نظام البعث في 2003 بدأ هذا الرجل يتبوأ مكانة بارزة بالمشهد العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتب أميركي: ما الذي يريده مقتدى الصدر من العراق؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاتب أميركي: ما الذي يريده مقتدى الصدر من العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).