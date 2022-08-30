الكاظمي يوعز بفتح جسر المعلق وسط بغداد أمام حركة السير

2022/08/30 | 16:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بفتح الجسر المعلق وسط بغداد.

وقالت العمليات المشتركة في بيان، أن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أوعز اليوم، لنائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، بفتح الجسر المعلق وسط بغداد أمام حركة السير”.

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