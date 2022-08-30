المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء يؤكد حرمة الدم ويدعو إلى إصدار ميثاق وطني للإصلاح والسلم المجتمعي

2022/08/30 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء حرمة الدماء ودعا إلى إصدار ميثاق وطني للإصلاح والسلم والأمن المجتمعي.

وحذر المجمع الفقهي في وثيقة صادرة عنه من استمرار فتنة الاقتتال الداخلي، ودعا الجميع إلى تغليب لغة العقل وتبني الحوار الوطني ووضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح، مؤكدا وقوفه مع دعوات الإصلاح السياسي السلمي في معالجات الأزمات وليس مع الصراعات الدموية التي تزهق الأرواح وتهدد الأمن والاستقرار المجتمعي.هذا ودعا المجمع الفقهي المرجعيات الدينية كافة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والمبادرة العاجلة إلى إصدار ميثاق وطني للإصلاح والسلم والأمن المجتمعي، وإلزام القوى السياسية القبول به والعمل بموجبه

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