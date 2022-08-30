بعد 18 ساعة نارية.. الإطار والتيار ينهيان الاضطراب وتوقعات بعودة البرلمان - عاجل

2022/08/30 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت الـ 18 ساعة الماضية بعد اقتحام انصار التيار الصدري القصور الرئاسية ظهر الامس وما تبعه من اعلان قيادة العمليات المشتركة من حظر للتجوال وتحشيد عسكري وصل الى حد النزاع المسلح بين قوات الجيش واطراف من سرايا السلام انتهت بخطبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي امر بسحب التيار من الخضراء.

وبحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة فان الطرق قد فتحت بالكامل بعد سحب انصار التيار الصدري وكذلك الاطار التنسيقي انصاره من محيط الخضراء.

ولاقت خطبة زعيم التيار اشادة كبيرة وغير مسبوقة من جميع الاطراف السياسية والدولية حيث ادت الى نزع فتيل الازمة التي دامت لاكثر من 18 ساعة شهدت اضطرابا امنيا واقتصاديا غير مسبوق.

وتشير المصادر الى ان انسحاب الصدر واعلانه الاعتزال السياسي يمهد للاطار التنسيقي والقوى السياسية العودة الى البرلمان وتشكيل حكومة جديدة قد تكون بعد مفاوضات مع التيار الصدري.

وقال القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "انتهاء الاحداث في الخضراء وانسحاب المتظاهرين ستؤدي الى عودة جلسات مجلس النواب واعطاء رسائل طمأنة للراي العام العراقي"، متوقعا "انطلاق حراكا متسارعا من قبل الاطار وبقية القوى السياسية من اجل تشكيل حكومة تسهم في معالجة الاوضاع وفق حلول واقعية ومنصفة".

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