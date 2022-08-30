رئيس أركان الجيش يصدر بياناً بعد أنتهاء احداث الخضراء

2022/08/30 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الثلاثاء، بياناً بعد أنتهاء احداث المنطقة الخضراء.

وقال يارالله في بيان تلقته (بغداد اليوم): "شكري وتقديري العالي لجميع القادة والأمرين والمقاتلين الأبطال على مابذلوه من جهود كبيرة خلال اليومين الماضيين والعمل الجاد والمهني وضبط النفس والعمل على مسافة واحدة من الجميع".

واضاف: "تقديرنا الخاص لأبطال الفرقة المدرعة التاسعة وفرقة القوات الخاصة قادة وآمرين وضباط ومراتب على مابذلوه من جهود أستثنائية بالحفاظ على أرواح المتظاهرين ودرء الفتنة"، مستدركاً بالقول: "انا فخور بهذا الجيش العظيم وبمنتسبيه الرائعين ٫ حفظكم الله ورعاكم ورحم الله شهداؤنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا الشجعان انه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

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