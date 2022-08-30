العمليات المشتركة: جميع المتظاهرين انسحبوا والحياة بدأت تعود لطبيعتها ⁧

2022/08/30 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، انسحاب جميع المتظاهرين من المنطقة الخضراء ومحيطها.

وقالت العمليات في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "جميع المتظاهرين انسحبوا من المنطقة الخضراء ومحيطها".

وأكدت ان "الحياة بدأت تعود لطبيعتها".

⁧هذا واعلنت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "قررت رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات الذي فرضته يوم امس الاثنين".

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