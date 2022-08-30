بالصور.. المعتصمون يرفعون الخيام من محيط مبنى مجلس النواب

2022/08/30 | 16:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع تصوير: صفاء علوانوثقت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع)، قيام المعتصمين برفع الخيم في محيط مجلس النواب الخيام، إثر دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للمتظاهرين بالانسحاب الكامل من المجلس والمنطقة الخضراء.





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