2022/08/30 | 16:59 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاهل الأردني يتصل بالرئيس العراقي ورئيس الوزراء ويعرب عن حرص ودعم المملكة للعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/30 | 16:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاهل الأردني يتصل بالرئيس العراقي ورئيس الوزراء ويعرب عن حرص ودعم المملكة للعراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاهل الأردني يتصل بالرئيس العراقي ورئيس الوزراء ويعرب عن حرص ودعم المملكة للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).