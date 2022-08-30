ألمانيا تعلق اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا

2022/08/30 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بأن بلادها علقت اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا.

وكانت ألمانيا وفرنسا قد عارضتا في وقت سابق فرض الاتحاد الأوروبي حظرا عاما على إصدار تأشيرات “شنغن” للمقيمين في روسيا، إلا أن ألمانيا قد اتخذت قرارا، خلال اجتماع وزراء الخارجية المنعقد في براغ اليوم الثلاثاء، 30 أغسطس، بالتخلي عن نظام التأشيرات المبسط للمواطنين الروس.

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