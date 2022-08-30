2022/08/30 | 17:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث الجارية في جمهورية العراق الشقيقة، معربةً عن أسفها لما آلت إليه التطورات من سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.ودعت المملكة العربية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تدعو جميع الأطراف في العراق إلى التهدئة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تدعو جميع الأطراف في العراق إلى التهدئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).