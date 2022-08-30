عملية تفتيش داخل البرلمان في بغداد.. لهذا السبب

2022/08/30 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بقيام قوة أمنية بعملية تفتيش داخل مجلس النواب، وسط بغداد؛ تحسباً من وجود مواد خطرة.

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