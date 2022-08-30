2022/08/30 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن انهاء حالة الإنذار القصوى للقوات الأمنية في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قيادة عمليات بغداد وجهت كافة القطعات بالعودة للوضع الطبيعي مع انهاء حالة الانذار القصوى (ج) ".وأشار إلى "العمل على رفع الكتل الكونكريتية التي وضعت على الجسر المعلق تمهيداً لفتحه أمام المركبات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تتخذ موقفاً بشأن حالة الانذار القصوى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تتخذ موقفاً بشأن حالة الانذار القصوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).