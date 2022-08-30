2022/08/30 | 17:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pOiJJBMorKo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حازم الاعرجي يفسر حديث السيد الصدر بشأن "القاتل والمقتول في النار") نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حازم الاعرجي يفسر حديث السيد الصدر بشأن "القاتل والمقتول في النار") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).