عبر الخريطة التفاعلية.. التطورات الميدانية التي شهدتها المنطقة الخضراء ببغداد

2022/08/30 | 17:11 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استفاقت العاصمة العراقية بغداد على أصوات اشتباكات متقطعة وانفجارات بعد يوم دام، عقب إعلان زعيم التيار الصدري اعتزال العمل السياسي.عبر الخريطة التفاعلية أبرز الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء.

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