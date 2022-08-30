هتاف وصور سلفي وسباحة.. اقتحام القصر الجمهوري في العراق يعيد مشاهد مشابهة من سريلانكا واليمن وليبيا

2022/08/30 | 17:41 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتفاعل متابعو مواقع التواصل مع أحداث العراق؛ خاصة اقتحام محتجين تابعين للتيار الصدري القصر الجمهوري.وقد أعادت مشاهد الجلوس في أماكن كانت حكرا على القادة؛ إلى الذاكرة أحداثا مشابهة بعدة دول.

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