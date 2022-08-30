العراق.. ترحيب أممي بإعلان الصدر ودعوات دولية للتهدئة

2022/08/30 | 17:41 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الأمم المتحدة بدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره للانسحاب ووقف العنف، كما تجددت التصريحات الدولية من دول عربية وأجنبية لدعوة كافة الأطراف في العراق إلى التهدئة والحوار.

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