سان جيرمان يضغط على فالنسيا قبل نهاية الميركاتو

2022/08/30 | 17:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

لا يزال الإسباني كارلوس سولير نجم فالنسيا يمثل خيارا جديا بالنسبة لباريس سان جيرمان، حتى لو أتم صفقة ضم مواطنه فابيان من نابولي.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن النادي الفرنسي لا يزال مهتما بلاعب وسط فالنسيا، في حين ذكرت محطة “كوبي” الإسبانية أن العرض المبدئي للبي إس جي تتراوح قيمته بين 15 و17 مليون يورو لضم اللاعب الذي يتبقى في عقده مع النادي الإسباني 10 أشهر.

ويبدو هذا المبلغ زهيدا بالنسبة لصاحب الـ25 عامًا الذي تتراوح قيمته السوقية بين 40 و50 مليون يورو، لكن ثمة بعض الجوانب في هذه الحالة تجعل الموقف مميزا، وهي أن المساعي تتم قبل ثلاثة أيام من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، واللاعب سينتهي عقده في غضون 10 أشهر ويمكنه التوقيع مجانا مع نادٍ آخر في غضون أربعة أشهر.

ولم تتلق الوكالة الممثلة لكارلوس سولير أي أنباء جديدة من جانب فالنسيا منذ أكثر من 8 أشهر عندما عرض “الخفافيش” على اللاعب التجديد مقابل 3 ملايين يورو صافية في الموسم، ما لم يلب تطلعاته.

ومن ذلك الحين لم يبلغ فالنسيا سولير بأي مستجدات، بينما كانت إدارة النادي الإسباني تشهد بعض التقلبات في الأشهر الأخيرة، ورغم ذلك لا يستبعد أي من الطرفين خيار التجديد – حتى بعد إغلاق الميركاتو الصيفي – رغم عدم وجود اتصالات في هذا الصدد منذ شهور.

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