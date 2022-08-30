2022/08/30 | 17:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دفع لاعب كرة القدم الفرنسي بول بوغبا 100 ألف يورو إلى مبتزيه كمقدم لـ13...

ظهرت المقالة لاعب يوفنتوس بوغبا يدفع 100 ألف يورو تحت تهديد السلاح أولاً على المسلة.

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