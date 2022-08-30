السعودية تضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان

2022/08/30 | 17:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، الثلاثاء 08/30/2022، أن السلطات السعودية ضبطت 700...

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