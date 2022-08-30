الاتحاد الآسيوي يحدد مواعيد مباريات تصفيات منتخبات الشباب في البصرة

2022/08/30 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حدد الاتحاد الآسيوي لكرةِ القدم، الثلاثاء، مواعيد لمباريات التصفياتِ المؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا للشبابِ التي تقام في البصرة للفترة من ٩/١٤ ولغاية ٢٠٢٢/٩/١٨.ويوم غد الأربعاء، سيفتتح العراق والكويت […]

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