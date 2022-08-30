2022/08/30 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



البدء بعمليات التنظيف في باحة مجلس النواب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. البدء بعمليات التنظيف في باحة مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. البدء بعمليات التنظيف في باحة مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).