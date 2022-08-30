مانشستر يونايتد يُبرم ثاني أغلى صفقة في تاريخه

2022/08/30 | 18:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، عن توصله إلى اتفاقٍ مع نادي أياكس الهولندي، ينتقل على إثره اللاعب البرازيلي أنتوني دو سانتوس لصفوف "الشياطين الحمر"، هذا الصيف.

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