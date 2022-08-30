لجنة تحقيق: نتانياهو

2022/08/30 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة مستقلة تحقق في حادث تدافع مميت في مناسبة دينية شمالي إسرائيل العام الماضي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتانياهو، ومسؤولين كبار آخرين، قد يكونون مسؤولين جزئياً عن الكارثة.

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