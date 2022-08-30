مدرب منتخب الناشئين يكشف عن تشكيلة الفريق لمواجهة نظيره الموريتاني اليوم

2022/08/30 | 18:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدرب منتخب الناشئين العراقي لكرة القدم، أحمد كاظم، اليوم الثلاثاء، التشكيلة الأساسية لمنتخب ناشئة العراق لمواجهة نظيره منتخب موريتانيا ضمن منافسات بطولة كأس العرب دون 17 عاماً الجارية في مدينة وهران الجزائرية.

وستقام المباراة، في تمام الساعة 7:00 مساء اليوم الثلاثاء، بملعب مستغانم.

وستتألفت التشكيلة من: باقر بشير لحراسة المرمى، وللدفاع سجاد راهي وعلي سالم وكاميران أحمد وحسن عامر، ولخط الوسط علي أكبر طاهر ومصطفى عمار وأحمد جواد وباقر ضياء وللهجوم سجاد رعد وحسن علي.

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