أبو الغيظ يشيد بموقف الصدر ويطالب الجميع بالتجاوب مع دعوته

2022/08/30 | 18:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، بموقف زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، بدعوته للانسحاب من مجلس النواب والمنطقة الخضراء.

وقال أبو الغيط، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر “أثمن دعوة السيد مقتدى الصدر لوقف العنف”.

وأضاف، “أطالب الجميع لمصلحة العراق بالتجاوب معها والعودة بالأمور عن حافة الهاوية”.

ووجَّه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بانسحاب التيار الصدري من البرلمان خلال ساعة واحدة.

وقال السيد الصدر خلال مؤتمر صحفي عقده في منطقة الحنانة في النجف الاشرف “أدعو المتظاهرين من التيار الصدري إلى الانسحاب من البرلمان خلال ساعة واحدة”.

وذكر، “أحزنني كثيراً ما يحدث في العراق، وأقدم اعتذاري إلى الشعب العراقي”.

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