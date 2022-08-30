المنطقة الخضراء الآن (صور)

2022/08/30 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

باشرت الكوادر البلدية، اليوم الثلاثاء، برفع الانقاض بعد انسحاب المتظاهرين الصدريين بناء على خطاب الصدر.

وقامت الكوادر البلدية التابعة لأمانة بغداد بحملات واسعة بمشاركة العديد من الكوادر البلدية والياتها لرفع الانقاض وخلفات التظاهرات.

وانسحب متظاهري التيار الصدري من المنطقة الخضراء بعد ليلة دامية اسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى تلبية لخطاب زعيمهم مقتدى الصدر.

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