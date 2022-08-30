الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في منزل همام حمودي

2022/08/30 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يعقد قادة الاطار التنسيقي في منزل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي اجتماعا وصف بالهام لبحث مستجدات الوضع الامني. وقال مصدر سياسي مطلع في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "اجتماعا مهما لقادة الاطار التنسيقي يعقد حاليا في منزل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي". واضاف ان "الاجتماع سيبحث تداعيات الوضع السياسي والامني عقب اليوم العصيب الذي شهده محيط المنطقة الخضراء فضلا عن تحديد اليات انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة".

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