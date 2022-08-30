توقعات بموعد انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة - عاجل

2022/08/30 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقع الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، انطلاق حراك متسارع لتشكيل الحكومة خلال الساعات المقبلة.

وقال عضو الاطار التنسيقي تركي العتبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاحداث الاليمة التي ضربت مناطق عدة من العراق في الساعات 24 الماضية خاصة في الخضراء تدلل على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة وطنية قادرة على احتواء الازمات وتوفير حلول عاجلة تنهي كل التحديات التي تواجه الملايين من العراقيين خاصة في الملف الاقتصادي".

واضاف العتبي، ان "انتهاء الاحداث في الخضراء وانسحاب المتظاهرين ستؤدي الى عودة جلسات مجلس النواب واعطاء رسائل طمأنة للرأي العام العراقي"، متوقعا "انطلاق حراكا متسارعا من قبل الاطار وبقية القوى السياسية من اجل تشكيل حكومة تسهم في معالجة الاوضاع وفق حلول واقعية ومنصفة".

واشار الى ان" القلق من الفتنة انتهى ونأمل بجهود وطنية لكل القوى من اجل انقاذ البلاد من تداعيات الازمة والدفع باتجاه مرحلة جديدة تسهم في معالجة احتياجات الملايين من العراقيين".

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