شاهد بالفيديو.. غيرة امرأة عراقية تدفعها لإنقاذ سائق انقلبت سيارته

2022/08/30 | 18:55 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غيرة امرأة عراقية تدفعها لإنقاذ سائق انقلبت سيارته) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8DuwAjqI2rY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غيرة امرأة عراقية تدفعها لإنقاذ سائق انقلبت سيارته) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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