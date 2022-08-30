عملية تفتيش داخل البرلمان في بغداد.. لهذا السبب (صور)

2022/08/30 | 18:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بقيام قوة أمنية بعملية تفتيش داخل مجلس النواب، وسط بغداد؛ تحسباً من وجود مواد خطرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عمال النظافة قاموا بتنظيم باحة مجلس النواب في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة".وأشار إلى أن "القوات المسؤولة على المجلس تسلمته وتجري حالياً عملية تفتيش تحسباً من وجود مواد خطرة".

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