2022/08/30 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، إنه في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيطلب وقف الإجراءات التي تهدف إلى تصعيد الصراع الأوكراني.وقال سيارتو ان “في اجتماع وزراء خارجية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هنغاريا تطالب الاتحاد الأوروبي بالكف عن تصعيد الصراع في أوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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